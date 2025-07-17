Пудикова Лукерья Матвеевна Около 1808 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Пудикова Лукерья Матвеевна

Автор
ТР
Романова Т.

женский, родилась Около 1808 ст.

умерла Неизвестно

Супруги
Пудиков Иван ОсиповичОколо 1807 ст. г.р.
Дети
Пудиков Иван ИвановичОколо 1835 ст. г.р.
Пудиков Иван ИвановичОколо 1836 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пудиков Иван Осипович

Рождение ребёнка
Около 1835 ст.

Сын: Пудиков Иван Иванович

Отец ребёнка: Пудиков Иван Осипович

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
Около 1836 ст.

Сын: Пудиков Иван Иванович

Отец ребёнка: Пудиков Иван Осипович

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
Около 1839 ст.

Сын: Пудиков Исидор Иванович

Отец ребёнка: Пудиков Иван Осипович

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
03.07.1844 ст.

Сын: Пудиков Андрей Иванович

Отец ребёнка: Пудиков Иван Осипович

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
Около 1846 ст.

Дочь: (Пудикова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Пудиков Иван Осипович

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
Около 1849 ст.

Сын: Пудиков Федот Иванович

Отец ребёнка: Пудиков Иван Осипович

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл

Смерть
Неизвестно

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