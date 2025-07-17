Пудикова Лукерья Матвеевна
женский, родилась Около 1808 ст.
умерла Неизвестно
Супруги
Пудиков Иван ОсиповичОколо 1807 ст. г.р.
Дети
Пудиков Иван ИвановичОколо 1835 ст. г.р.
Пудиков Иван ИвановичОколо 1836 ст. г.р.Показать еще 4
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1808 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1835 ст.
Отец ребёнка: Пудиков Иван Осипович
Рождение ребёнка
Около 1836 ст.
Отец ребёнка: Пудиков Иван Осипович
Рождение ребёнка
Около 1839 ст.
Отец ребёнка: Пудиков Иван Осипович
Рождение ребёнка
03.07.1844 ст.
Отец ребёнка: Пудиков Иван Осипович
Рождение ребёнка
Около 1846 ст.
Дочь: (Пудикова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Пудиков Иван Осипович
Рождение ребёнка
Около 1849 ст.
Отец ребёнка: Пудиков Иван Осипович
Смерть
Неизвестно