Шлапакова (Пташкина) Иуляния — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шлапакова (Пташкина) Иуляния

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пташкин Савва

Мать: (Повозникова) Федосия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шлапаков Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леонтий

Отец ребёнка: Шлапаков Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шлапаков Степан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шлапаков Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шлапаков Степан

Смерть
1986

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