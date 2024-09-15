Шлапакова (Пташкина) Иуляния
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1986
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пташкин Савва
Мать: (Повозникова) Федосия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леонтий
Отец ребёнка: Шлапаков Степан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шлапаков Степан
Смерть
1986