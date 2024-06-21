Новикова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1880 и 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1880 и 1881
Отец: Семён
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новиков Денис
Отец ребёнка: Новиков Козьма (Косма)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бокова (Новикова) Клавдия
Отец ребёнка: Новиков Козьма (Косма)
Бракосочетание
22.?.1901
Рождение ребёнка
01.05.1906
Дочь: Буцневий (Новикова) Ирина Кузьминична
Отец ребёнка: Новиков Козьма (Косма)
Рождение ребёнка
01.10.1908
Сын: Новиков Андрей
Отец ребёнка: Новиков Козьма (Косма)
Московская обл., д. Глагольня
Место жительства
1913
Владивосток
Переехал из Калужской области, Мосальский уезд, деревня Глагольня во Владивосток
Рождение ребёнка
19.02.1915
Дочь: Аристархова (Новикова) Зинаида
Отец ребёнка: Новиков Козьма (Косма)
Рождение ребёнка
09.11.1916
Сын: Новиков Александр
Отец ребёнка: Новиков Козьма (Косма)
Флотская 46, Владивосток, Россия
Рождение ребёнка
16.01.1921
Сын: Новиков Леонид
Отец ребёнка: Новиков Козьма (Косма)
Смерть
Неизвестно