Новикова Анна Между 1880 и 1881 — найти родственников по фамилии на Familio
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Новикова Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1880 и 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1880 и 1881

Отец: Семён

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Денис

Отец ребёнка: Новиков Козьма (Косма)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бокова (Новикова) Клавдия

Отец ребёнка: Новиков Козьма (Косма)

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Бракосочетание
22.?.1901

Муж: Новиков Козьма (Косма)

Рождение ребёнка
01.05.1906

Дочь: Буцневий (Новикова) Ирина Кузьминична

Отец ребёнка: Новиков Козьма (Косма)

Глагольня, Мосальский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.10.1908

Сын: Новиков Андрей

Отец ребёнка: Новиков Козьма (Косма)

Глагольня, Мосальский муниципальный район, Калужская область
Московская обл., д. Глагольня
Место жительства
1913
Владивосток
Переехал из Калужской области, Мосальский уезд, деревня Глагольня во Владивосток
Рождение ребёнка
19.02.1915

Дочь: Аристархова (Новикова) Зинаида

Отец ребёнка: Новиков Козьма (Косма)

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
09.11.1916

Сын: Новиков Александр

Отец ребёнка: Новиков Козьма (Косма)

Флотская 46, Владивосток, Россия
Рождение ребёнка
16.01.1921

Сын: Новиков Леонид

Отец ребёнка: Новиков Козьма (Косма)

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Смерть
Неизвестно
Владивосток, Владивостокский, Приморский край

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