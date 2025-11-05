Дубенскова Мария Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Дубенскова Мария

Автор
АБ
Бунтин А.

женский, родилась Неизвестно, Атмис, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Супруги
Дубенсков АлексейНеизвестно г.р.
Дети
Караваева (Дубенскова) ЛюбовьНеизвестно г.р.
Просина (Дубенскова) НатальяНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Атмис, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Просина (Дубенскова) Наталья

Отец ребёнка: Дубенсков Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Караваева (Дубенскова) Любовь

Отец ребёнка: Дубенсков Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубенсков Алексей

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