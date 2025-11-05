Дубенскова Мария
женский, родилась Неизвестно, Атмис, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Супруги
Дубенсков АлексейНеизвестно г.р.
Дети
Караваева (Дубенскова) ЛюбовьНеизвестно г.р.
Просина (Дубенскова) НатальяНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Атмис, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Просина (Дубенскова) Наталья
Отец ребёнка: Дубенсков Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Караваева (Дубенскова) Любовь
Отец ребёнка: Дубенсков Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дубенсков Алексей