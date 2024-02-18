Санников Денис Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.08.2007
Сын: Санников Кирилл Денисович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.10.2014
Дочь: Санникова Валерия Денисовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности