Санников Денис Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Санников Денис Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.08.2007

Сын: Санников Кирилл Денисович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.10.2014

Дочь: Санникова Валерия Денисовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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