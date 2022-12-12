Рыбаков Николай Хрисанфович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбаков Николай Хрисанфович

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Место рождения

Курск, город Курск, Курская область

Дата рождения

19.05.1811

Дата смерти

27.11.1876

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Курск, город Курск, Курская область
Место жительства
С 1834 по 1841
Харьков, Украина
Место жительства
С 1872 по 1876
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
27.11.1876
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Место жительства
С 1876
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
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