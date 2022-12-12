Рыбаков Николай Хрисанфович
Место рождения
Дата рождения19.05.1811
Дата смерти27.11.1876
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1834 по 1841
Харьков, Украина
Место жительства
С 1872 по 1876
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
27.11.1876
Место жительства
С 1876