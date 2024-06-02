Пекарская (Багаева) Мавра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пекарская (Багаева) Мавра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1962

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрий?

Отец ребёнка: Пекарский Павел Иннокентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Павлович

Отец ребёнка: Пекарский Павел Иннокентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Павловна

Отец ребёнка: Пекарский Павел Иннокентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петр Павлович

Отец ребёнка: Пекарский Павел Иннокентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леонид Павлович

Отец ребёнка: Пекарский Павел Иннокентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: девочка

Отец ребёнка: Пекарский Павел Иннокентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Багаев Степан Павлович

Отец ребёнка: Пекарский Павел Иннокентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пекарская Анна Павловна

Отец ребёнка: Пекарский Павел Иннокентьевич

Смерть
1962

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