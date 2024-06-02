Пекарская (Багаева) Мавра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юрий?
Отец ребёнка: Пекарский Павел Иннокентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Павлович
Отец ребёнка: Пекарский Павел Иннокентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Павловна
Отец ребёнка: Пекарский Павел Иннокентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петр Павлович
Отец ребёнка: Пекарский Павел Иннокентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леонид Павлович
Отец ребёнка: Пекарский Павел Иннокентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: девочка
Отец ребёнка: Пекарский Павел Иннокентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пекарский Павел Иннокентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пекарская Анна Павловна
Отец ребёнка: Пекарский Павел Иннокентьевич
Смерть
1962