Сокольников Леонид Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сокольников Леонид Кузьмич

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Место рождения

Шиняево, Зырянский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

16.07.1950

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1950

Отец: Сокольников Кузьма Александрович

Мать: скрыто настройками приватности

Шиняево, Зырянский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
26.12.1986

Дочь: Сокольникова Юлия Леонидовна

Мать ребёнка: Сокольникова Наталья Викторовна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сокольников Константин Леонидович

Мать ребёнка: Сокольникова Наталья Викторовна

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