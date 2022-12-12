Сокольников Леонид Кузьмич
Место рождения
Дата рождения16.07.1950
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1950
Отец: Сокольников Кузьма Александрович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.12.1986
Дочь: Сокольникова Юлия Леонидовна
Мать ребёнка: Сокольникова Наталья Викторовна
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сокольников Константин Леонидович
Мать ребёнка: Сокольникова Наталья Викторовна