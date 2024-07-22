Носырева (Шевченко) Галина Семëновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носырева (Шевченко) Галина Семëновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: не указан

Мать: Шевченко Евгения Платоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Веретенцева Любовь Андреевна

Отец ребёнка: Носырев Андрей Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Носырев Андрей Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Носырев Александр Андреевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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