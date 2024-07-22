Носырева (Шевченко) Галина Семëновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Веретенцева Любовь Андреевна
Отец ребёнка: Носырев Андрей Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Носырев Александр Андреевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно