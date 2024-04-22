Евдокея Варламова (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокея Варламова (Вна)

Евдокея Варламова (Вна)

Место рождения

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1776 г.р.

Мать

Около 1778 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: Варлам Трофимов (Ич)

Мать: Марфа Никифорова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close