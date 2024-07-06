Давыдов Пётр Терентьевич 22.09.1922 — найти родственников по фамилии на Familio
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Давыдов Пётр Терентьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1922

Дата смерти

17.05.1990

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

1923 г.р.

Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1922

Отец: Давыдов Терентий Фёдорович

Мать: Давыдова (Милёшина) Евдокия Никаноровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Давыдова) Нина Алексеевна

Рождение ребёнка
03.11.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Давыдова) Нина Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Давыдова) Нина Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Давыдова) Нина Алексеевна

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Давыдова) Нина Алексеевна

Смерть
17.05.1990
Усть-Абакан, Усть-Абаканский муниципальный район, Республика Хакасия

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