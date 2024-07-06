Давыдов Пётр Терентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1922
Дата смерти17.05.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1922
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.11.1944
Рождение ребёнка
Около 1946
Рождение ребёнка
Около 1948
Рождение ребёнка
1950
Смерть
17.05.1990
Усть-Абакан, Усть-Абаканский муниципальный район, Республика Хакасия