Карабанов Тимофей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карабанов Тимофей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

06.02.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.08.1938

Дочь: Писарева (Карабанова) Людмила Тимофеевна

Мать ребёнка: Карабанова (Крюкова) Валентина Васильевна

Смерть
06.02.1943
Черемисиново, Черемисиновский муниципальный район, Курская область
Погиб при бомбёжке вокзала или военкомата Черемисиновского района. Пропал без вести. Звание: рядовой.

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