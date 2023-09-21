Карабанов Тимофей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смерти06.02.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.08.1938
Смерть
06.02.1943
Черемисиново, Черемисиновский муниципальный район, Курская область
Погиб при бомбёжке вокзала или военкомата Черемисиновского района. Пропал без вести. Звание: рядовой.