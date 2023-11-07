Чукова (Аношкина) Степанида Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чукова (Аношкина) Степанида Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1841 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.10.1859

Муж: Чуков Иван Федорович

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Жених: д. Ухорской гос имущ крест сын Иван Федоров Чуков 18 л 1 бр Невеста: д. Ухорской гос имущ крест дочь девица Степанида Яковлева Аношкина 19 л.1 бр Поручители: по жениху - д. Ухорской гос имущ к... Показать все
Рождение ребёнка
24.11.1861

Дочь: Чукова Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Чуков Иван Федорович

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.04.1864

Дочь: Чукова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Чуков Иван Федорович

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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