Чукова (Аношкина) Степанида Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Бракосочетание
11.10.1859
Муж: Чуков Иван Федорович
Жених: д. Ухорской гос имущ крест сын Иван Федоров Чуков 18 л 1 бр Невеста: д. Ухорской гос имущ крест дочь девица Степанида Яковлева Аношкина 19 л.1 бр Поручители: по жениху - д. Ухорской гос имущ к... Показать все
Рождение ребёнка
24.11.1861
Дочь: Чукова Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Чуков Иван Федорович
Рождение ребёнка
15.04.1864
Дочь: Чукова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Чуков Иван Федорович
Смерть
Неизвестно