Боровкова Лукерья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБоровкова Лукерья Петровна

Боровкова Лукерья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

1783

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1735

Сын: Боровков Григорий Ivanovich

Отец ребёнка: Боровков Иван Prokofievich

Рождение ребёнка
1737

Сын: Боровков Иван

Отец ребёнка: Боровков Иван Prokofievich

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1783
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