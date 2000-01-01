Боровкова Лукерья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смерти1783
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1735
Сын: Боровков Григорий Ivanovich
Отец ребёнка: Боровков Иван Prokofievich
Рождение ребёнка
1737
Сын: Боровков Иван
Отец ребёнка: Боровков Иван Prokofievich
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1783