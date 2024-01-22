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(Шулыгина) Василиса Ивановна

Место рождения

Тросна

Дата рождения

1913

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шулыгин Трофим Иванович

Рождение ребёнка
05.01.1938

Дочь: (Шулыгина) Нина Трофимовна

Отец ребёнка: Шулыгин Трофим Иванович

Рождение ребёнка
12.10.1939

Дочь: (Шулыгина) Валентина Трофимовна

Отец ребёнка: Шулыгин Трофим Иванович

Рождение ребёнка
07.10.1941

Дочь: (Шулыгина) Мария Трофимовна

Отец ребёнка: Шулыгин Трофим Иванович

Рождение ребёнка
1944

Сын: Шулыгин Иван Трофимович

Отец ребёнка: Шулыгин Трофим Иванович

Рождение ребёнка
25.09.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шулыгин Трофим Иванович

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