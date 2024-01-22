(Шулыгина) Василиса Ивановна
Место рожденияТросна
Дата рождения1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.01.1938
Дочь: (Шулыгина) Нина Трофимовна
Отец ребёнка: Шулыгин Трофим Иванович
Рождение ребёнка
12.10.1939
Дочь: (Шулыгина) Валентина Трофимовна
Отец ребёнка: Шулыгин Трофим Иванович
Рождение ребёнка
07.10.1941
Дочь: (Шулыгина) Мария Трофимовна
Отец ребёнка: Шулыгин Трофим Иванович
Рождение ребёнка
1944
Отец ребёнка: Шулыгин Трофим Иванович
Рождение ребёнка
25.09.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шулыгин Трофим Иванович