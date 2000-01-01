Дубинович (Дубинович) Февронья (Хавронья) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубинович (Дубинович) Февронья (Хавронья)

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Место рождения

Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus

Дата рождения

1856

Дата смерти

26.07.1936

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1885

Сын: Дубинович Прокофий Иванович

Отец ребёнка: Дубинович Иван Афанасьевич

Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1890

Сын: Дубинович Яков Иванович

Отец ребёнка: Дубинович Иван Афанасьевич

Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Соколова Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Дубинович Иван Афанасьевич

Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1891

Сын: Дубинович Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Дубинович Иван Афанасьевич

Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1896

Сын: Дубинович Пётр Иванович

Отец ребёнка: Дубинович Иван Афанасьевич

Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1896

Сын: Дубинович Иван Иванович

Отец ребёнка: Дубинович Иван Афанасьевич

Milkūnai
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
26.07.1936
18239 Obelų Ragas, Vilniaus apskr. Lithuania
Похороны
Неизвестно
18239 Obelų Ragas, Vilniaus apskr. Lithuania
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