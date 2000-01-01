Дубинович (Дубинович) Февронья (Хавронья)
Место рожденияZhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Дата рождения1856
Дата смерти26.07.1936
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1885
Сын: Дубинович Прокофий Иванович
Отец ребёнка: Дубинович Иван Афанасьевич
Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Дубинович Иван Афанасьевич
Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Соколова Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Дубинович Иван Афанасьевич
Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Дубинович Иван Афанасьевич
Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Дубинович Иван Афанасьевич
Zhvoirishki Bol'Shie, Vitebsk Region Belarus
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Дубинович Иван Афанасьевич
Milkūnai
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
26.07.1936
18239 Obelų Ragas, Vilniaus apskr. Lithuania
Похороны
Неизвестно
18239 Obelų Ragas, Vilniaus apskr. Lithuania