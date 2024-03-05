Михаил Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1774

Сын: Яков Михайлович

Мать ребёнка: Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
1779

Сын: Данила Михайлович

Мать ребёнка: Евдокия Андреевна

Рождение
1781

Отец: Андрей Григорьевич

Мать: Варвара Степановна

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Дарья Михайловна

Мать ребёнка: Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
1784

Сын: Дементий Михайлович

Мать ребёнка: Евдокия Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Андреевна

Смерть
Неизвестно
Старое Пальчиково, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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