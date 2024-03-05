Михаил Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1774
Сын: Яков Михайлович
Мать ребёнка: Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
1779
Сын: Данила Михайлович
Мать ребёнка: Евдокия Андреевна
Рождение
1781
Отец: Андрей Григорьевич
Мать: Варвара Степановна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Дарья Михайловна
Мать ребёнка: Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
1784
Сын: Дементий Михайлович
Мать ребёнка: Евдокия Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Андреевна
Смерть
Неизвестно
Старое Пальчиково, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)