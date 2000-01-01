Лятушевич Ипполит Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1808
Дата смерти26.02.1846
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Лятушевич Платон Ипполитович
Мать ребёнка: Лятушевич Екатерина Андриановна
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Лятушевич Александр Ипполитович
Мать ребёнка: Лятушевич Екатерина Андриановна
Рождение ребёнка
Около 1839
Сын: Лятушевич Николай Ипполитович
Мать ребёнка: Лятушевич Екатерина Андриановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лятушевич Алексей Ипполитович
Мать ребёнка: Лятушевич Екатерина Андриановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Ипполитовна
Мать ребёнка: Лятушевич Екатерина Андриановна
Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель дух. уч. г. Сарапул 1830, священник г. Ижевск с 1831
Смерть
26.02.1846