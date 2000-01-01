Лятушевич Ипполит Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лятушевич Ипполит Захарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

26.02.1846

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: Лятушевич Захарий Осиевич

Мать: Лятушевич Татьяна Ипполитовна

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Лятушевич Платон Ипполитович

Мать ребёнка: Лятушевич Екатерина Андриановна

Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Лятушевич Александр Ипполитович

Мать ребёнка: Лятушевич Екатерина Андриановна

Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Лятушевич Николай Ипполитович

Мать ребёнка: Лятушевич Екатерина Андриановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лятушевич Алексей Ипполитович

Мать ребёнка: Лятушевич Екатерина Андриановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Ипполитовна

Мать ребёнка: Лятушевич Екатерина Андриановна

Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель дух. уч. г. Сарапул 1830, священник г. Ижевск с 1831
Смерть
26.02.1846
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