Енговатова (Пеньшина) Василиса Прохорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1809
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1827 ст.
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Енговатов Василий Гавриилов
Отец ребёнка: Енговатов Гавриил Семенов
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Енговатов Матвей Гавриилов
Отец ребёнка: Енговатов Гавриил Семенов
Смерть
После 1858