Енговатова (Пеньшина) Василиса Прохорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Енговатова (Пеньшина) Василиса Прохорова

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Место рождения

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1800 г.р.

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
08.11.1827 ст.

Муж: Енговатов Гавриил Семенов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Енговатов Василий Гавриилов

Отец ребёнка: Енговатов Гавриил Семенов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Енговатов Матвей Гавриилов

Отец ребёнка: Енговатов Гавриил Семенов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1858
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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