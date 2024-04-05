Kowalczyk Józef 28.10.1890 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиKowalczyk Józef

Kowalczyk Józef

Место рождения

Wólka/Jelonki akt 167/1890

Дата рождения

28.10.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1890

Отец: Kowalczyk Adam

Мать: Kowalczyk (Grabowska) Wiktoria

Wólka/Jelonki akt 167/1890
Бракосочетание
24.11.1908

Жена: Kowalczyk (Szuba) Józefa

Jelonki akt 34/1908
Рождение ребёнка
12.09.1909

Сын: Kowalczyk Czesław

Мать ребёнка: Kowalczyk (Szuba) Józefa

Gocły/Czerwin akt 117/1909
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.