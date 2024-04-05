Kowalczyk Józef
Место рожденияWólka/Jelonki akt 167/1890
Дата рождения28.10.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1890
Отец: Kowalczyk Adam
Wólka/Jelonki akt 167/1890
Бракосочетание
24.11.1908
Жена: Kowalczyk (Szuba) Józefa
Jelonki akt 34/1908
Рождение ребёнка
12.09.1909
Сын: Kowalczyk Czesław
Мать ребёнка: Kowalczyk (Szuba) Józefa
Gocły/Czerwin akt 117/1909
Смерть
Неизвестно