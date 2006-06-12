Гриф (Чернова (Черных)) Анна Георгиевна
Место рожденияМонголия
Дата рождения06.08.1930
Дата смерти12.06.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1930
Монголия
Рождение ребёнка
11.08.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гриф Григорий Моисеевич
Улан-Уде, Республика Бурятия, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.06.2006
г.Улан-Уде, Республика Бурятия, Россия
Похороны
Неизвестно
Улан-Удэ, Бурятская СССР