Гриф (Чернова (Черных)) Анна Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гриф (Чернова (Черных)) Анна Георгиевна

Место рождения

Монголия

Дата рождения

06.08.1930

Дата смерти

12.06.2006

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1930

Отец: Чернов Георгий Васильевич

Мать: Чернова (черных) Анна Николаевна

Монголия
Рождение ребёнка
11.08.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гриф Григорий Моисеевич

Улан-Уде, Республика Бурятия, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гриф Григорий Моисеевич

Смерть
12.06.2006
г.Улан-Уде, Республика Бурятия, Россия
Похороны
Неизвестно
Улан-Удэ, Бурятская СССР
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