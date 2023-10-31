Болдырев Иван Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Болдырев Егор Михайлович
Рождение ребёнка
06.06.1936
Дочь: Смолина Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Болдырева Марфа Александровна
Рождение ребёнка
1939
Сын: Болдырев Александр Иванович
Мать ребёнка: Болдырева Марфа Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Болдырев Владимир Иванович
Мать ребёнка: Болдырева Марфа Александровна
Смерть
Неизвестно