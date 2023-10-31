Болдырев Иван Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болдырев Иван Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Болдырев Егор Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.06.1936

Дочь: Смолина Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Болдырева Марфа Александровна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Болдырев Александр Иванович

Мать ребёнка: Болдырева Марфа Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Болдырев Владимир Иванович

Мать ребёнка: Болдырева Марфа Александровна

Смерть
Неизвестно
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