Похомова (Малыхина) Александра Панкратовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПохомова (Малыхина) Александра Панкратовна

Похомова (Малыхина) Александра Панкратовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1927

Дата смерти

21.06.1998

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1927

Отец: Малыхин Панкрат

Мать: Толстых (Труфанова) Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Похомов Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толстых Дмитрий Семенович

Рождение ребёнка
29.03.1947

Дочь: Павлеева (Похомова) Мария Петровна

Отец ребёнка: Похомов Петр

Рождение ребёнка
08.04.1954

Дочь: Попова (Толстых) Людмила (Любовь) Дмитриевна

Отец ребёнка: Толстых Дмитрий Семенович

Смерть
21.06.1998

Мы используем куки для улучшения работы сайта.