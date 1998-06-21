Похомова (Малыхина) Александра Панкратовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1927
Дата смерти21.06.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1927
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Похомов Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.03.1947
Дочь: Павлеева (Похомова) Мария Петровна
Отец ребёнка: Похомов Петр
Рождение ребёнка
08.04.1954
Дочь: Попова (Толстых) Людмила (Любовь) Дмитриевна
Отец ребёнка: Толстых Дмитрий Семенович
Смерть
21.06.1998