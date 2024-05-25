Мухаммадиева Хаят — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухаммадиева Хаят

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухаммадиев Муллагали Мухаммадиевич

Место жительства
Неизвестно
Чубар-Абдуллово, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1925

Сын: Мухаммадиев Мулланур Муллагалиевич

Отец ребёнка: Мухаммадиев Муллагали Мухаммадиевич

Чубар-Абдуллово, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1927

Дочь: (Мухаммадиева) Муллагалиевна

Отец ребёнка: Мухаммадиев Муллагали Мухаммадиевич

Чубар-Абдуллово, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.03.1930

Сын: Мухаммадиев Назиф Муллагалиевич

Отец ребёнка: Мухаммадиев Муллагали Мухаммадиевич

Чубар-Абдуллово, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1934

Сын: Мухаммадиев Назип Муллагалиевич

Отец ребёнка: Мухаммадиев Муллагали Мухаммадиевич

Чубар-Абдуллово, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1939

Сын: Мухаммадиев Адип Муллагалиевич

Отец ребёнка: Мухаммадиев Муллагали Мухаммадиевич

Чубар-Абдуллово, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1943

Дочь: (Мухаммадиева) Муллагалиевна

Отец ребёнка: Мухаммадиев Муллагали Мухаммадиевич

Чубар-Абдуллово, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1947

Сын: Мухаммадиев Аюп Муллагалиевич

Отец ребёнка: Мухаммадиев Муллагали Мухаммадиевич

Чубар-Абдуллово, Азнакаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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