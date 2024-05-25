Мухаммадиева Хаят
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1925
Сын: Мухаммадиев Мулланур Муллагалиевич
Отец ребёнка: Мухаммадиев Муллагали Мухаммадиевич
Рождение ребёнка
1927
Дочь: (Мухаммадиева) Муллагалиевна
Отец ребёнка: Мухаммадиев Муллагали Мухаммадиевич
Рождение ребёнка
02.03.1930
Сын: Мухаммадиев Назиф Муллагалиевич
Отец ребёнка: Мухаммадиев Муллагали Мухаммадиевич
Рождение ребёнка
1934
Сын: Мухаммадиев Назип Муллагалиевич
Отец ребёнка: Мухаммадиев Муллагали Мухаммадиевич
Рождение ребёнка
1939
Сын: Мухаммадиев Адип Муллагалиевич
Отец ребёнка: Мухаммадиев Муллагали Мухаммадиевич
Рождение ребёнка
1943
Дочь: (Мухаммадиева) Муллагалиевна
Отец ребёнка: Мухаммадиев Муллагали Мухаммадиевич
Рождение ребёнка
1947
Сын: Мухаммадиев Аюп Муллагалиевич
Отец ребёнка: Мухаммадиев Муллагали Мухаммадиевич
Смерть
Неизвестно