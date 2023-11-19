Устюгов Емельян Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устюгов Емельян Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Устюгов Никифор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Устюгов Александр Емельянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Устюгов Василий Емельянович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устюгова Наталья

Рождение ребёнка
24.01.1937

Сын: Устюгов Леонид Емельянович

Мать ребёнка: Устюгова Наталья

Смерть
Неизвестно

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