Устюгов Емельян Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Устюгов Никифор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Устюгов Александр Емельянович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Устюгов Василий Емельянович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устюгова Наталья
Рождение ребёнка
24.01.1937
Сын: Устюгов Леонид Емельянович
Мать ребёнка: Устюгова Наталья
Смерть
Неизвестно