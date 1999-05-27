Махмутова (Гундыч) Лиана Вячеславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1979
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1979
Рождение ребёнка
27.05.1999
Дочь: Латыпова Аделина Айратовна
Отец ребёнка: Махмутов Айрат Вазыхович
Рождение ребёнка
29.12.2004
Отец ребёнка: Махмутов Айрат Вазыхович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Махмутов Айрат Вазыхович