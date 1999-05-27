Махмутова (Гундыч) Лиана Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махмутова (Гундыч) Лиана Вячеславовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1979

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1979

Отец: Гундыч Вячеслав Димитрович

Мать: Шигапова Назира Абдулловна

Рождение ребёнка
27.05.1999

Дочь: Латыпова Аделина Айратовна

Отец ребёнка: Махмутов Айрат Вазыхович

Рождение ребёнка
29.12.2004

Сын: Махмутов Карим Айратович

Отец ребёнка: Махмутов Айрат Вазыхович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Махмутов Айрат Вазыхович

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