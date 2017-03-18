Щербакова-Корабецкая Татьяна Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1907
Отец: Егор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1931
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Васютина Вера Дмитриевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
22.02.1937
Сын: Щербаков Владимир Александрович
Отец ребёнка: Щербаков Александр Дмитриевич
деревня Ермачек Колпнянский район Орловская область
Смерть
Неизвестно