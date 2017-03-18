Щербакова-Корабецкая Татьяна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова-Корабецкая Татьяна Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1907

Отец: Егор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1931

Сын: Васютин Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Васютина Вера Дмитриевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
22.02.1937

Сын: Щербаков Владимир Александрович

Отец ребёнка: Щербаков Александр Дмитриевич

деревня Ермачек Колпнянский район Орловская область
Смерть
Неизвестно
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