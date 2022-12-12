Дарья Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1811 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Вычислено 1811 ст.
Отец: Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1825 ст.
Сын: Чилимский Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Гаврилов(чилимский) Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1828 ст.
Сын: Гаврилов (чилимский) Тимофей Алексеевич
Отец ребёнка: Гаврилов(чилимский) Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1835 ст.
Сын: Чилимский Артемий Алексеевич
Отец ребёнка: Гаврилов(чилимский) Алексей Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно