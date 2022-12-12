Дарья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1811 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1811 ст.

Отец: Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1825 ст.

Сын: Чилимский Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Гаврилов(чилимский) Алексей Андреевич

Образцово-Травино, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1828 ст.

Сын: Гаврилов (чилимский) Тимофей Алексеевич

Отец ребёнка: Гаврилов(чилимский) Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1835 ст.

Сын: Чилимский Артемий Алексеевич

Отец ребёнка: Гаврилов(чилимский) Алексей Андреевич

Образцово-Травино, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаврилов(чилимский) Алексей Андреевич

Смерть
Неизвестно
Образцово-Травино, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
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