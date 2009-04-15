Крючкова (Егорова) Тамара Федоровна 15.03.1915 — найти родственников по фамилии на Familio
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Крючкова (Егорова) Тамара Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1915

Дата смерти

15.04.2009

Пол

Женский

Отец

Мать

1881 г.р.

Муж

1916 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1915

Отец: Егоров Федор Александрович

Мать: Егорова (Урютина) Евдокия Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крючков Сергей Александрович

Место жительства
Неизвестно
Россия, Нижний Новгород
Рождение ребёнка
01.03.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крючков Сергей Александрович

Рождение ребёнка
25.11.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крючков Сергей Александрович

Смерть
15.04.2009

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