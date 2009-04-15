Крючкова (Егорова) Тамара Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1915
Дата смерти15.04.2009
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1915
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Россия, Нижний Новгород
Рождение ребёнка
01.03.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Крючков Сергей Александрович
Рождение ребёнка
25.11.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Крючков Сергей Александрович
Смерть
15.04.2009