Зимин Сергей Владимирович
Место рождения
Дата рождения08.05.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1963
Отец: Зимин Владимир Ефимович
Мать: Зимина Нина Васильевна
Рождение ребёнка
23.11.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зимина Ирина Сергеевна
Рождение ребёнка
05.12.1999
Мать ребёнка: Зимина Ирина Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зимина Ирина Сергеевна