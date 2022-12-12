Зимин Сергей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗимин Сергей Владимирович

Зимин Сергей Владимирович

avatar

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

08.05.1963

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1963

Отец: Зимин Владимир Ефимович

Мать: Зимина Нина Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.11.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зимина Ирина Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.12.1999

Сын: Зимин Вячеслав Сергеевич

Мать ребёнка: Зимина Ирина Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зимина Ирина Сергеевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close