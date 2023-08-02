Старовикова (Кошелева) Галина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
Дата смертиОколо 2013
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: Кошелев Иван Алексеевич
Мать: Кошелева Оксана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Манжиков Герман
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Манжиков Герман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Старовиков Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Старовиков Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Старовиков Николай
Смерть
Около 2013