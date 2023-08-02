Старовикова (Кошелева) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старовикова (Кошелева) Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

Около 2013

Пол

Женский

Отец

1915 г.р.

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Кошелев Иван Алексеевич

Мать: Кошелева Оксана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Манжиков Герман

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манжиков Герман

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Старовиков Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Старовиков Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старовиков Николай

Смерть
Около 2013
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