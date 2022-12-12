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Бакулин Тимофей Логинович

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Место рождения

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1770 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1736 г.р.

Мать

Вычислено 1735 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1770 ст.

Отец: Бакулин Логин Иванович

Мать: Бакулина Екатерина Фёдоровна

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1799 ст.

Дочь: Бакулина Марфа Тимофеевна

Мать ребёнка: - Февронья Семёновна

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1800 ст.

Сын: Бакулин Яков Тимофеевич

Мать ребёнка: - Февронья Семёновна

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1803 ст.

Сын: Бакулин Григорий Тимофеевич

Мать ребёнка: - Февронья Семёновна

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1810 ст.

Сын: Бакулин Никита Тимофеевич

Мать ребёнка: - Февронья Семёновна

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1811 ст.

Дочь: Бакулина Евдокия Тимофеевна

Мать ребёнка: - Февронья Семёновна

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1814 ст.

Сын: Бакулин Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: - Февронья Семёновна

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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