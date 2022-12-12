Бакулин Тимофей Логинович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1770 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1770 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1799 ст.
Дочь: Бакулина Марфа Тимофеевна
Мать ребёнка: - Февронья Семёновна
Рождение ребёнка
Вычислено 1800 ст.
Мать ребёнка: - Февронья Семёновна
Рождение ребёнка
Вычислено 1803 ст.
Сын: Бакулин Григорий Тимофеевич
Мать ребёнка: - Февронья Семёновна
Рождение ребёнка
Вычислено 1810 ст.
Сын: Бакулин Никита Тимофеевич
Мать ребёнка: - Февронья Семёновна
Рождение ребёнка
Вычислено 1811 ст.
Дочь: Бакулина Евдокия Тимофеевна
Мать ребёнка: - Февронья Семёновна
Рождение ребёнка
Вычислено 1814 ст.
Мать ребёнка: - Февронья Семёновна
Смерть
Неизвестно