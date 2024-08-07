Тетерина (Гаврилова) Ирина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1882 ст.
Дата смерти10.03.1969
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1882 ст.
Рождение ребёнка
12.07.1909 ст.
Отец ребёнка: Тетерин Сафрон Трофимович
Замзор, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
06.02.1913 ст.
Дочь: Костина (Тетерина) Анна Сафроновна
Отец ребёнка: Тетерин Сафрон Трофимович
Рождение ребёнка
01.03.1916 ст.
Дочь: Тетерина Антони(да)на Сафроновна
Отец ребёнка: Тетерин Сафрон Трофимович
Рождение ребёнка
05.03.1925
Дочь: Скульская (Тетерина) Мария Сафроновна
Отец ребёнка: Тетерин Сафрон Трофимович
Смерть
10.03.1969