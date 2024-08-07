Тетерина (Гаврилова) Ирина Петровна 16.04.1882 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Тетерина (Гаврилова) Ирина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1882 ст.

Дата смерти

10.03.1969

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1882 ст.

Отец: Гаврилов Пётр Алексеевич

Мать: Гаврилова Ирина Алексеевна

Рождение ребёнка
12.07.1909 ст.

Сын: Тетерин Пётр Сафронович

Отец ребёнка: Тетерин Сафрон Трофимович

Замзор, Нижнеудинский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
06.02.1913 ст.

Дочь: Костина (Тетерина) Анна Сафроновна

Отец ребёнка: Тетерин Сафрон Трофимович

Рождение ребёнка
01.03.1916 ст.

Дочь: Тетерина Антони(да)на Сафроновна

Отец ребёнка: Тетерин Сафрон Трофимович

Рождение ребёнка
05.03.1925

Дочь: Скульская (Тетерина) Мария Сафроновна

Отец ребёнка: Тетерин Сафрон Трофимович

Смерть
10.03.1969

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