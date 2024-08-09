Стальков Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стальков Дмитрий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сталькова Татьяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Сталькова (Синельникова) Елена Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сталькова Лидия Дмитриевна

Мать ребёнка: Сталькова (Синельникова) Елена Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сталькова (Синельникова) Елена Андреевна

Смерть
Неизвестно

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