Ващенко Никифор Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.12.1946
Сын: Ващенко Николай Никифорович
Мать ребёнка: Васса Фроловна
Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Развод
Неизвестно
Жена: Васса Фроловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Фроловна
Смерть
Неизвестно