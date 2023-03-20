Ващенко Никифор Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ващенко Никифор Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1922 г.р.

Дети

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.12.1946

Сын: Ващенко Николай Никифорович

Мать ребёнка: Васса Фроловна

Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Развод
Неизвестно

Жена: Васса Фроловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Фроловна

Смерть
Неизвестно
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