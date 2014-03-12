Баландина (Уфимцева) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баландина (Уфимцева) Анна Григорьевна

Место рождения

Шибаново, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

03.10.1927

Дата смерти

12.03.2014

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Шибаново, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
01.05.1947

Дочь: Блинова (Баландина) Галина Николаевна

Отец ребёнка: Баландин Николай Петрович

Черкасово, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
12.03.2014
Миасское, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область

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