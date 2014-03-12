Баландина (Уфимцева) Анна Григорьевна
Место рождения
Дата рождения03.10.1927
Дата смерти12.03.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
03.10.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1947
Дочь: Блинова (Баландина) Галина Николаевна
Отец ребёнка: Баландин Николай Петрович
Черкасово, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
12.03.2014
Миасское, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область