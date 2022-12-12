Подлеснова Аксинья Кузьминовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Была няней у композитора Хренникова
Рождение ребёнка
05.02.1939
Сын: Пастушков Борис Гаврилович
Отец ребёнка: Пастушков Гаврила Павлович
Малая Грибановка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно