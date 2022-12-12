Подлеснова Аксинья Кузьминовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подлеснова Аксинья Кузьминовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Была няней у композитора Хренникова
Рождение ребёнка
05.02.1939

Сын: Пастушков Борис Гаврилович

Отец ребёнка: Пастушков Гаврила Павлович

Малая Грибановка, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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