Баландин Антон Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаландин Антон Антонович

Баландин Антон Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Баландин Антон

Мать: Баландина Авдея

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close