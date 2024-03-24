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Баландин Антон Антонович
Баландин Антон Антонович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1914
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Баландин Антон
Мать
Баландина Авдея
Дети
Не указаны
Добавил:
ВВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец:
Баландин Антон
Мать:
Баландина Авдея
Смерть
Неизвестно
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