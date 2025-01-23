Кондратьева (Безносова) Елена 05.11.1987 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кондратьева (Безносова) Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1987 г.р.

Дети

2006 г.р.
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Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондратьев Иван

Рождение ребёнка
09.04.2006

Сын: Безносов Даниил

Отец ребёнка: Кондратьев Иван

Рождение ребёнка
23.04.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондратьев Иван

Рождение ребёнка
?.08.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондратьев Иван

Рождение ребёнка
22.02.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондратьев Иван

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