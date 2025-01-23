Кондратьева (Безносова) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.11.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кондратьев Иван
Рождение ребёнка
09.04.2006
Сын: Безносов Даниил
Отец ребёнка: Кондратьев Иван
Рождение ребёнка
23.04.2007
Рождение ребёнка
?.08.2013
Рождение ребёнка
22.02.2015