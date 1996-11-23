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Пленов Леонид Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1955

Дата смерти

23.11.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1955

Отец: Пленов Александр Степанович

Мать: Пленова (Абызова) Александра Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пленова (Пронина) Любовь Александровна

Рождение ребёнка
03.10.1980

Дочь: Фасхутдинова (Пленова) Анжелика Леонидовна

Мать ребёнка: Пленова (Пронина) Любовь Александровна

Рождение ребёнка
16.01.1987

Сын: Пленов Константин Леонидович

Мать ребёнка: Пленова (Пронина) Любовь Александровна

Смерть
23.11.1996

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