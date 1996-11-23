Пленов Леонид Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1955
Дата смерти23.11.1996
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1955
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.10.1980
Дочь: Фасхутдинова (Пленова) Анжелика Леонидовна
Мать ребёнка: Пленова (Пронина) Любовь Александровна
Рождение ребёнка
16.01.1987
Сын: Пленов Константин Леонидович
Мать ребёнка: Пленова (Пронина) Любовь Александровна
Смерть
23.11.1996