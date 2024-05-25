Сысуева (Дивнина) Нина
Место рожденияг.Сызрань Самарская обл.
Дата рождения03.06.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1949
г.Сызрань Самарская обл.
Бракосочетание
19.07.1968
Муж: Сысуев Виктор
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
18.04.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сысуев Виктор
г.Сызрань Самарская обл.
Рождение ребёнка
17.11.1976
Сын: Сысуев Алексей
Отец ребёнка: Сысуев Виктор
г.Сызрань Самарская обл.