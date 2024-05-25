Сысуева (Дивнина) Нина 03.06.1949 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сысуева (Дивнина) Нина

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Место рождения

г.Сызрань Самарская обл.

Дата рождения

03.06.1949

Пол

Женский

Отец

1923 г.р.

Мать

1927 г.р.

Муж

1945 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1976 г.р.

Добавил:

ЮЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1949

Отец: Дивнин Михаил Петрович

Мать: Дивнина (Юрина) Прасковья Ивановна

г.Сызрань Самарская обл.
Бракосочетание
19.07.1968

Муж: Сысуев Виктор

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
18.04.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сысуев Виктор

г.Сызрань Самарская обл.
Рождение ребёнка
17.11.1976

Сын: Сысуев Алексей

Отец ребёнка: Сысуев Виктор

г.Сызрань Самарская обл.

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