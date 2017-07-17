Кельин Владимир Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кельин Владимир Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.1938

Дата смерти

17.07.2017

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1938

Отец: Кельин Петр Андреевич

Мать: Кельина Вера Александровна

Бракосочетание
21.08.1964

Жена: Кельина Софья Васильевна

Рождение ребёнка
26.04.1966

Сын: Кельин Александр Владимирович

Мать ребёнка: Кельина Софья Васильевна

Котяги, Минский район, Минская область
Рождение ребёнка
02.04.1968

Сын: Кельин Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Котяги, Минский район, Минская область
Смерть
17.07.2017
Аксаковщина, Минский район, Минская область
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