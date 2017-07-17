Кельин Владимир Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.08.1938
Дата смерти17.07.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1938
Отец: Кельин Петр Андреевич
Бракосочетание
21.08.1964
Жена: Кельина Софья Васильевна
Рождение ребёнка
26.04.1966
Сын: Кельин Александр Владимирович
Мать ребёнка: Кельина Софья Васильевна
Рождение ребёнка
02.04.1968
Сын: Кельин Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
17.07.2017
Аксаковщина, Минский район, Минская область