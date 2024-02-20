Доцоев Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Доцоев Мусса (Моисей)
Мать: скрыто настройками приватности
Упоминание
Неизвестно
участвовал в организации первого зоопарка во Владикавказе, привозил из Москвы пони
Место жительства
Неизвестно
Жил в Москве
Смерть
Неизвестно