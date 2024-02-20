Доцоев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доцоев Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1871 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Доцоев Мусса (Моисей)

Мать: скрыто настройками приватности

Упоминание
Неизвестно
участвовал в организации первого зоопарка во Владикавказе, привозил из Москвы пони
Место жительства
Неизвестно
Жил в Москве
Смерть
Неизвестно
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