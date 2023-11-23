Ефросинья Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фёдор Васильев
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Елена Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Васильев
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Прасковья Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Васильев
Смерть
Неизвестно