Ефросинья Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефросинья Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1722 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдор Васильев

Рождение ребёнка
1744

Дочь: Елена Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Васильев

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Прасковья Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Васильев

Смерть
Неизвестно

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