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Тимофеев Федот

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Место рождения

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1808 ст.

Дата смерти

22.12.1865 ст.

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1848 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
22.12.1865 ст.
Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
от горячки
Похороны
24.12.1865 ст.
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

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