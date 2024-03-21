Тимофеев Федот
Место рождения
Дата рождения1808 ст.
Дата смерти22.12.1865 ст.
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
22.12.1865 ст.
от горячки
Похороны
24.12.1865 ст.
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область