Меньщикова Елизавета Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меньщикова Елизавета Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меньщиков Иван Петрович

Рождение ребёнка
1847

Сын: Меньщиков Иван Иванович

Отец ребёнка: Меньщиков Иван Петрович

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Меньщиков Иван Петрович

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Акулина Ивановна

Отец ребёнка: Меньщиков Иван Петрович

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Фекла Ивановна

Отец ребёнка: Меньщиков Иван Петрович

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Меньщиков Иван Петрович

Рождение ребёнка
1857

Сын: Меньщиков Григорий Иванович

Отец ребёнка: Меньщиков Иван Петрович

Смерть
Неизвестно

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