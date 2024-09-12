Меньщикова Елизавета Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Меньщиков Иван Петрович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Меньщиков Иван Петрович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Акулина Ивановна
Отец ребёнка: Меньщиков Иван Петрович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Фекла Ивановна
Отец ребёнка: Меньщиков Иван Петрович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Меньщиков Иван Петрович
Рождение ребёнка
1857
Сын: Меньщиков Григорий Иванович
Отец ребёнка: Меньщиков Иван Петрович
Смерть
Неизвестно