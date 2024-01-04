Милованкин Николай Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милованкин Николай Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1955

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1955

Отец: Милованкин Дмитрий Яковлевич

Мать: Милованкина Ксения Алексеевна

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