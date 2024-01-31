Введенский Сергей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1895
Дата смерти1943
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1895
Отец: Введенский Андрей
Рождение ребёнка
01.08.1925
Сын: Введенский Ростислав Сергеевич
Мать ребёнка: Введенская Мария Владимировна
Рождение ребёнка
24.08.1929
Дочь: Коновалова Надежда Сергеевна
Мать ребёнка: Введенская Мария Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1943