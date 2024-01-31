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Введенский Сергей Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1895

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1895

Отец: Введенский Андрей

Мать: не указана

Бракосочетание
24.11.1895

Жена: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1925

Сын: Введенский Ростислав Сергеевич

Мать ребёнка: Введенская Мария Владимировна

Рождение ребёнка
24.08.1929

Дочь: Коновалова Надежда Сергеевна

Мать ребёнка: Введенская Мария Владимировна

Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Введенская Мария Владимировна

Смерть
1943
Омск, город Омск, Омская область
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