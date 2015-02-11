Клещевой Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1953
Дата смерти11.02.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клещевой Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Клещевая Валентина Анатольевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клещевой Алексей Викторович
Мать ребёнка: Клещевая Валентина Анатольевна
Рождение ребёнка
11.08.1982
Дочь: Ульянова Екатерина Викторовна
Мать ребёнка: Клещевая Валентина Анатольевна
Рождение ребёнка
06.06.1986
Дочь: Клещевая Мария Викторовна
Мать ребёнка: Клещевая Валентина Анатольевна
Смерть
11.02.2015