Клещевой Виктор Иванович 02.04.1953 — найти родственников по фамилии на Familio
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Клещевой Виктор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1953

Дата смерти

11.02.2015

Пол

Мужской

Добавил:

НУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клещевой Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Клещевая Валентина Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клещевой Алексей Викторович

Мать ребёнка: Клещевая Валентина Анатольевна

Рождение ребёнка
11.08.1982

Дочь: Ульянова Екатерина Викторовна

Мать ребёнка: Клещевая Валентина Анатольевна

Рождение ребёнка
06.06.1986

Дочь: Клещевая Мария Викторовна

Мать ребёнка: Клещевая Валентина Анатольевна

Смерть
11.02.2015

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