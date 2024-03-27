Сафронова (Чумакова) Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафронова (Чумакова) Светлана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.06.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафронов Анатолий Николаевич

г.Бирск, БАССР
Рождение ребёнка
09.10.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сафронов Анатолий Николаевич

Бирск, Башкирия
Смерть
Неизвестно
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